Озвучен сценарий зимнего броска армии России на Киев Военный эксперт Матвийчук озвучил сценарий зимнего броска ВС РФ на Киев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На конец текущего года у России на Украине остается несколько приоритетных задач, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, главной из них остается разрушение киевского государства как такового. Именно для этого, полагает Матвийчук, ВС РФ стали наносить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре и системам государственного жизнеобеспечения. Также он предположил, что возможно повторение броска на Киев.

Вообще Украину будут стахановскими темпами подводить к банкротству. Чтобы Киев не мог выполнять ни своих социальных функций, ни тем более военных. Если говорить об оперативных перспективах ВС России, то тут все осталось на прежних позициях. Таких, как полный разгром донбасской группировки ВСУ и выход на Краматорск, как на основной центр управления всех частей и соединений ВСУ в Донбассе, — сказал военный эксперт.

По поводу возможной атаки на Киев Матвийчук сказал, что речь пойдет о масштабном наступлении.

Остается вероятность повторения сценария броска на Киев. Причем не атака маломощными передовыми отрядами, как 24 февраля, а наступление усиленными армейскими группами емкостью от 25 до 70 тысяч личного состава. Вслед за этим будет новая попытка продвижения на Харьковском и Черниговском направлениях с последующим обязательным захватом украинских приморских городов, — высказал он оценку ситуации.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что нанесение ударов ВКС России по железнодорожным узлам на Украине влияет на линию соприкосновения. По его мнению, удары российской армии не дают украинским военным перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, а также подвозить боеприпасы.

23 ноября «Украинские железные дороги» сообщили, что на Украине наблюдаются перебои в отправлении поездов из-за ударов по энергетической инфраструктуре.