Пушилин назвал способ завершить конфликт на Украине Пушилин: Украина должна быть повержена

Фото: МО РФ

Для того чтобы прекратить боевые действия в зоне СВО, Украина должна быть повержена, заявил в беседе с РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, нынешнее киевское руководство недоговороспособно, а потому мирного соглашения с ним добиться не удастся.

Украинский режим недоговороспособен. Более того, это их убеждение плюс навязанная со стороны западного сообщества такая позиция. Поэтому сейчас, на данном этапе, нет никаких предпосылок для мирного урегулирования. <...> Необходимо, чтобы Украина была повержена. Другого способа ситуацию завершить я пока не вижу, — сказал Пушилин.

Он отметил, что страны Запада продолжают предоставлять Украине оружие и деньги и тем самым лишь разжигают военный конфликт. По мнению врио главы ДНР, боестолкновения не остановят даже третьи страны, которые хотят выступить в роли посредников для заключения мира. В качестве примера Пушилин привел мирные инициативы Китая, африканских государств и Ватикана.

Ранее в Ватикане сообщили, что кардинал Маттео Дзуппи посетит Украину. В качестве папского посланника по урегулированию ситуации на Украине он намерен выслушать предложения украинских властей по достижению справедливого мира. Также сообщалось, что папский посланник намерен посетить и Россию.