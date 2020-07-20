В США нашли новое политическое оружие Кремля

https://static.news.ru/photo/983b90e4-c979-11ea-a7f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker/imago-images.de/Global Look Press

Россия к 2028 году может контролировать 20% мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением она может стать ещё более мощной «зерновой державой». В этой ситуации Москва может использовать ограничение экспорта пшеницы как «политическое оружие».

Такое мнение высказано в статье, опубликованной американским журналом National Interest. По мнению авторов публикации, зависимость многих государств от российской пшеницы может повыситься из-за глобального потепления.

Издание напоминает: даже когда из-за засухи в 2010 году вводилась квота на экспорт пшеницы, у России оставались значительные запасы зерна. Такая же ситуация складывается в 2020 году. В прошлый раз ограничения на экспорт привели к росту цен на продовольствие во всём мире, отмечает National Interest.

Ещё большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения российского экспорта для политического давления. Россия может превратить экспорт пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора, — предполагают авторы.

В 2020 году Россия впервые с 2010 года приостановила экспорт зерна на мировой рынок. Решение вызвано пандемией коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство сельского хозяйства США спрогнозировало, что в 2020–2021 годах Россия может собрать 77 млн тонн пшеницы и стать лидером по объёму экспортируемого злака — 35 млн тонн. Кроме того, если расчёты американского ведомства верны, РФ замкнёт тройку ведущих производителей пшеницы. На первом месте должен оказаться Китай со 135 млн тонн собранного злака, на втором — Индия, в которой, по прогнозам, соберут 103 млн тонн.