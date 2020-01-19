Фото: AP Photo/Hadi Mizban/Global Look Press

Акции протеста возобновились в южных района Ирака.

По данным Rudaw English, в результате митингов оказались заблокированными дороги рядом с городами Ан-Наджаф и Ди-Кар.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Соединённых Штатов не планируют выводить своих военнослужащих из Ирака и ведут переговоры с Багдадом по вопросу присутствия американских войск в этой ближневосточной стране.

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