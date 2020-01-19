Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Акции протеста возобновились в южных района Ирака.
По данным Rudaw English, в результате митингов оказались заблокированными дороги рядом с городами Ан-Наджаф и Ди-Кар.
#BREAKING: Protests have renewed in Southern parts of #Iraq, roads are reportedly blocked in Najaf and Dhi qar governorate. pic.twitter.com/1XEsU8DNUw— Rudaw English (@RudawEnglish) 19 января 2020 г.
#BREAKING: Protests have renewed in Southern parts of #Iraq, roads are reportedly blocked in Najaf and Dhi qar governorate. pic.twitter.com/1XEsU8DNUw
Ранее NEWS.ru писал, что власти Соединённых Штатов не планируют выводить своих военнослужащих из Ирака и ведут переговоры с Багдадом по вопросу присутствия американских войск в этой ближневосточной стране.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Youtube
Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ. Своё заявление народный избранник сделал на митинге в Симферополе.
Об этом сообщает «Политнавигатор».
Уверен в том, что Донецкая и Луганская народная республики будут вписаны в Конституцию Российской Федерации, как полноправные её субъекты, — отметил Козенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что...
Протесты возобновились на юге Ирака