Фото: AP Photo/Hadi Mizban/Global Look Press

Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ. Своё заявление народный избранник сделал на митинге в Симферополе.

Об этом сообщает «Политнавигатор». Уверен в том, что Донецкая и Луганская народная республики будут вписаны в Конституцию Российской Федерации, как полноправные её субъекты, — отметил Козенко. Ранее NEWS.ru сообщал, что...