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Протестующие забросали полицейских «коктейлями Молотова» в Портленде

15:36, 06 сентября 2020 40
Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очередная акция протеста началась в Портленде в субботу вечером и продолжается до сих пор (сейчас там раннее утро). Полиция назвала происходящее бунтом.

Это бунт. Полиция требует разойтись. Люди бросают «коктейли Молотова» в офицеров. Полиция пытается восстановить спокойствие и порядок ради безопасности этого района, — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Один из «коктейлей» угодил в человека из толпы, ему понадобилась медицинская помощь. Помимо зажигательных смесей в силовиков стреляли из рогатки и бросали камни. Некоторые из них получили незначительные травмы, но если бы не амуниция, повреждения были бы куда серьёзнее, подчёркивают в полиции.

Стражи порядка в ответ применили против демонстрантов слезоточивый газ. Задержано более 50 человек. Двое из них были в бронежилетах и вооружены ножами.

Мятежники зажгли костры на улицах, в том числе в мусорных баках и деревянных поддонах. Офицеры двинулись, чтобы оттеснить толпу и тушить пожары, — сообщается на сайте полиции.

С конца мая в американских городах не стихают акции протеста. Порой они переходят в беспорядки. Люди стали выходить на демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон), которые, по его мнению, при попустительстве местных властей стали «зонами анархии», писал NEWS.ru.

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