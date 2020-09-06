Протестующие забросали полицейских «коктейлями Молотова» в Портленде

https://static.news.ru/photo/ff92b4a6-f03f-11ea-831b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очередная акция протеста началась в Портленде в субботу вечером и продолжается до сих пор (сейчас там раннее утро). Полиция назвала происходящее бунтом.

Это бунт. Полиция требует разойтись. Люди бросают «коктейли Молотова» в офицеров. Полиция пытается восстановить спокойствие и порядок ради безопасности этого района, — говорится в сообщении полиции в Twitter.

You can see the Portland protester running around with their legs on fire at the beginning of this video pic.twitter.com/O6b1fC0OHq — Mike Baker (@ByMikeBaker) September 6, 2020

Один из «коктейлей» угодил в человека из толпы, ему понадобилась медицинская помощь. Помимо зажигательных смесей в силовиков стреляли из рогатки и бросали камни. Некоторые из них получили незначительные травмы, но если бы не амуниция, повреждения были бы куда серьёзнее, подчёркивают в полиции.

Here's another angle showing one of the molotov cocktails leaving one of the people in tonight's Portland crowd with their legs on fire. via @BGOnTheScene pic.twitter.com/b3OF3reqVE — Mike Baker (@ByMikeBaker) September 6, 2020

Стражи порядка в ответ применили против демонстрантов слезоточивый газ. Задержано более 50 человек. Двое из них были в бронежилетах и вооружены ножами.

Мятежники зажгли костры на улицах, в том числе в мусорных баках и деревянных поддонах. Офицеры двинулись, чтобы оттеснить толпу и тушить пожары, — сообщается на сайте полиции.

С конца мая в американских городах не стихают акции протеста. Порой они переходят в беспорядки. Люди стали выходить на демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон), которые, по его мнению, при попустительстве местных властей стали «зонами анархии», писал NEWS.ru.