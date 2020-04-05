Пропуска и штрафы в €4000: россиянка рассказала о карантине в Италии

https://static.news.ru/photo/5d08ca26-7723-11ea-b508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Utrecht/Keystone Press Agency/Global Look Press

Живущая в Италии россиянка Виктория Киселёва рассказала, как проводит время в жёстком карантине, введённом в стране 9 марта. Выходить итальянцам из дома можно только по пропускам.

Дома нужно заполнить документ, в котором указать цель своего передвижения по улице и точный маршрут. Если тебя остановит патруль и окажется, что ты идёшь не туда, куда заявил, то тебя оштрафуют на сумму от 300 до 4000 евро, — рассказала Виктория «Российской газете».

По её словам, многие изначально не понимали всю серьёзность ситуации. Итальянцам с их темпераментом сложно усидеть дома и отказаться от общения. Среди них было и много пожилых людей, они гуляли, посещали бары и обнимались при встрече. Стало страшно тогда, «когда стали умирать соседи, а число погибших по всей стране — расти в геометрической прогрессии», вспоминает россиянка.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,2 млн человек, от болезни скончались более 64 тысяч, более 247 тысяч выздоровели.

Среди стран Европы Италия (вместе с Испанией) занимает высшие позиции по числу случаев инфицирования COVID-19. Диагнозы на Апеннинском полуострове поставлены более чем 124 тысячам человек. Более 15 тысяч пациентов скончались.

Ранее итальянское издание заявило, что реальное число умерших от коронавируса в Бергамо в два раза превышает официальную статистику. Журналисты заявляют о 4500 смертях от COVID-19 в марте, власти говорят о 2060 подтверждённых случаях. Свои выводы СМИ основывает на статистике смертности за последние три года, которую попросил проанализировать профессор в области цифровых методов социальных исследований университета Бергамо, писал NEWS.ru.