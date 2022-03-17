Прокурор МУС направил запрос России для обсуждения ситуации на Украине

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан отправил российской стороне запрос на проведение встречи с компетентными органами для обсуждения ситуации на Украине. Работа прокуратуры в отношении военной операции будет осуществляться в соответствии с основополагающими принципами Римского статута, говорится в распространённом в среду заявлении прокурора, пишет ТАСС.

Мы ведём свою работу независимо, беспристрастно и добросовестно. Я подчеркнул, что хочу взаимодействовать со всеми сторонами конфликта. В соответствии с этим подходом я направил Российской Федерации официальный запрос для встречи с представителями их компетентных органов и обсуждения текущей ситуации, — подчеркнул Хан.

Украина не является членом МУС, но при этом ею было подано два заявления. Тем самым она признала юрисдикцию суда в части возможных преступлений, которые были совершены на территории страны с 21 ноября 2013 года.

Хан 28 февраля заявил о желании включить в процесс расследования также и новые возможные преступления, которые могут попасть под юрисдикцию МУС, причём они могли быть совершены любой стороной конфликта.

Кремль категорически отверг слова прокурора о якобы имеющихся весомых основаниях для дела против РФ из-за военной операции на Украине.

Ряд стран ранее обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание. В числе обратившихся — США, Великобритания, Франция, Норвегия, Ирландия, Албания. Заседание предполагается провести в четверг, 17 марта, во второй половине дня, оно должно быть посвящено гуманитарной ситуации, сложившейся на Украине.