Проект «Война с фейками» назвал видео Зеленского из Киева поддельным

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев, а записанное им обращение, предположительно, смонтировали. Украинский лидер может скрываться во Львове или румынском городе Брашов, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

По некоторым данным, он находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако не повесили картину, — отметил ресурс.

Его авторы указали на то, что в видеозаписи Зеленского якобы из Киева имеются странности.

Вначале президент записывает видео на телефон, затем идёт монтажная склейка и переход на ТВ-камеру. <...> Обратите внимание на картину за спиной: она пропадает при смене ракурса. У Зеленского немного другая прическа и разная длина щетины на лице, — обратили внимание авторы.

По их мнению, «первая часть видео была записана заранее, возможно, перед отъездом из Киева».

Ещё один вариант местонахождения Зеленского — румынский город Брашов, — считает Telegram-канал.

На это указывает ряд фактов. Так, по данным сайта Flightradar, около 15:00 неидентифицированный самолёт вылетел в сопровождении четырёх вертолётов ВСУ от границы Украины и Румынии. Именно около Брашова его полёт оборвался, а около 16:30 в аэропорту румынского города зашли на посадку три воздушных судна, которые не передали информацию о себе, и один вертолёт украинских войск.

Не исключено, что самолёты перевозят Зеленского и его команду, — предположили авторы публикации.

Ранее стало известно, что бывший украинский президент Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой остановить кровопролитие и найти возможность для прекращения боевых действий на Украине. Экс-президент призвал Зеленского принять решение самостоятельно, не оглядываясь на «советчиков».