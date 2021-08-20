Принца Гарри назвали лицемером после полёта на частном джете

Принц Гарри совершил двухчасовой перелёт на частном джете из Аспена (штата Колорадо) в Санта-Барбару (штат Калифорния), после чего его назвали лицемером и «отругали» в Сети, передаёт портал Daily Mail.

Герцог Сассекский после благотворительного турнира Sentebale ISPS Handa Polo Cup отправился восвояси на 20-местном воздушном судне. Вероятно борт принадлежит его приятелю Марку Ганци. Стоимость реактивного лайнера бизнес-класса Gulfstream около 45 млн фунтов стерлингов (4,5 млрд рублей). Принц Гарри преодолел на нём расстояние в 1207 километров.

Защитники окружающей среды подсчитали, что за время путешествия в атмосферу попали десятки тонн углекислого газа, что плохо соотносится со словами Гарри об изменении климата и его участием в благотворительных мероприятиях. До этого герцогу Сассекскому уже доставалось за четыре вояжа на частном джете за 11 дней, в том числе на саммит по изменению климата на Сицилии.

Ранее принц Гарри начал писать мемуары, черновики которых он передаст в издательство уже этой осенью. При этом известно, что герцог Сассекский уже получил аванс — $27 млн. Королевский комментатор Даниэла Эльзер прокомментировала Express хороший гонорар за труды Гарри — судя по всему, издательство ждёт от принца «королевское грязное бельё», заявила она.