Пригожин потребовал от ФБР удалить объявление о розыске

https://static.news.ru/photo/b4240b50-8c75-11eb-b9e6-96000091f725_660.jpg Штаб-квартира ФБР Фото: cisko66/CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, объявленный в розыск Федеральным бюро расследований (ФБР) США, обратился к ведомству с требованием удалить с сайта ФБР информацию о вознаграждении в размере $250 тысяч за данные, которые могут привести к его поимке и аресту. Пригожин написал письмо директору ФБР Кристоферу Рэю.

В письме особо обращается внимание на тот факт, что ФБР предлагает денежную награду за информацию о Евгении Викторовиче от безысходности, поскольку в прошлом году Интерпол официально признал обвинения против него не уголовно-правовыми, а политически мотивированными, — сообщает пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».

Отмечается, что в русской версии объявления о розыске суть обвинения в адрес Пригожина искажена — там говорится о мошеннических действиях против США. Тогда как в оригинальном обвинительном акте говорится о сговоре с целью обмана США, а наказание за это даже не предусмотрено американским Уголовным кодексом.

Как ранее писал NEWS.ru, Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет России из-за объявленного за него ФБР вознаграждения. Он заявил, что его хотят похитить граждане США в составе организованной преступной группы.