Прибывшие в аэропорт Вены смогут сразу сдать тест на коронавирус

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Прибывшие в аэропорт Вены пассажиры смогут избежать 14-дневного карантина, если сдадут платный тест на коронавирус.

Отмечается, что до 31 мая пассажиры, прибывающие в Австрию самолётом, должны иметь при себе полученную не более 4 дней назад медсправку об отрицательных результатах их анализов на COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, в противном случае, они должны соблюдать двухнедельный карантин после прибытия до отрицательного теста на коронавирус. Однако, если сразу после прилёта сдать платный тест на COVID-19, то ограничений можно избежать.

Результат будет готов в течение 2-3 часов: если результат отрицательный, пассажир не должен соблюдать 14-дневный карантин после прибытия в Австрию, — говорится в сообщении.

Стоимость данной услуги составит 190 евро. При этом ей смогут воспользоваться не только пассажиры, но и все желающие.

Как писал NEWS.ru, первый шаг в снятии запретов республика сделала 14 апреля, позволив открыть магазины площадью до 400 квадратных метров и садовые центры. Австрийское правительство считает, что в середине мая свои двери для посетителей смогут открыть музеи и библиотеки, писал NEWS.ru.