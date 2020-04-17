В Австрии в мае откроют библиотеки и музеи

https://static.news.ru/photo/82148b6c-80af-11ea-ae32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leopold Nekula/VIENNAERPORT/Global Look Press

Культурные места в Австрии, в том числе музеи и библиотеки, смогут вновь открыть свои двери для посетителей в середине мая в рамках постепенного ослабления карантинных мер, сообщило правительство страны.

Первый шаг в снятии запретов, введённых из-за пандемии коронавируса, республика сделала 14 апреля, позволив открыть магазины площадью до 400 квадратных метров и садовые центры.

В австрийском кабмине отмечают, что предпринятые в начале вспышки инфекции действия и то, что число заражённых каждый день увеличивается менее чем на 1%, позволяют частично запускать экономику. Если рост числа инфицированных ускорится, власти скорректируют свой подход, отмечает Reuters.

С 1 мая в Австрии заработают крупные магазины и парикмахерские, писал NEWS.ru.