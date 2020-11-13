Президент Южной Кореи призвал готовиться к посткоронавирусной эпохе

https://static.news.ru/photo/9ebecd80-2687-11eb-859f-fa163e074e61_660.jpg Мун Чжэ Ин Фото: Xinhua/Global Look Press

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны укрепить взаимодействие в области экономики и медицины, а также начать подготовку к посткоронавирусной эпохе. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления на Восточноазиатском саммите.

Пандемия коронавирусной инфекции затягивается, вследствие чего растёт число проблем, которые нужно решать совместными усилиями. Необходимо создать прозрачную систему координации для того, чтобы подготовиться к новым вспышкам заболеваний, которые могут произойти в любой момент, — цитирует ТАСС южнокорейского лидера.

По его словам, необходимо начать «упреждающую» подготовку к посткоронавирусной эпохе. Мун Чжэ Ин выразил надежду, что группа АСЕАН внесёт значительный вклад в мировую экономику в эпоху, которая наступит после преодоления пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил на Восточноазиатском саммите о необходимости слаженной работы для поддержания безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, российский лидер рассказал о заинтересованности десятков стран в приобретении разработанной в России вакцины от COVID-19 «Спутник V». Выступая на Восточноазиатском саммите, он сказал, что Москва готова сотрудничать с любой из стран, которая пожелает приобрести препарат.

Восточноазиатский саммит был образован в 2005 году как площадка для сотрудничества государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и её деловых партнёров. В неё входят Россия, Китай, Республика Корея, Япония, США, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Руководящие функции в ВАС возложены на страну — председателя АСЕАН. Вьетнам в 2020 году занимает этот пост.