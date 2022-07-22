Эрдоган назвал встречу в Стамбуле «исторической»

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал исторической встречу в Стамбуле по продовольствию, пишет РИА Новости. Он отметил, что официальная Анкара очень многое сделала для координации переговоров России и Украины, и в итоге удалось разрешить продовольственный кризис по всему миру и избавить многие страны от риска голода.

Эта встреча носит важный, исторический характер. Предотвращает риск голода, продовольственного кризиса в мире, — сказал Эрдоган, выступая на церемонии подписания соглашения по решению продовольственного кризиса в Стамбуле.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш объявил о том, что подписано соглашение о вывозе зерна с Украины по Черному морю. Так называемая «продуктовая сделка» предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Кроме того, создается новый Совместный координационный центр в Стамбуле для мониторинга реализации соглашения.