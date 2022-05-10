Президент Шри-Ланки принял отставку брата с поста премьер-министра

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Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса покинул свой пост. Отставку принял президент страны Готабая Раджапакса, его брат. Как передаёт France24, Махинда покинул пост из-за начавшихся акций протеста.

Махинда Раджапакса направил президенту письмо об отставке после того, как вспыхнули ожесточённые столкновения между проправительственными и антиправительственными протестующими, — говорится в сообщении.

По данным экспертов, Шри-Ланка не смогла в 2019 году оправиться от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также снижением налогов, созданием денег, переходом на органическое или биологическое сельское хозяйство. Экономический упадок на острове оценивали как самый сильный за 74 года существования государства, впоследствии он стал причиной и политического кризиса. В середине апреля страна объявила дефолт по внешним обязательствам.

С марта 2022 года в Шри-Ланке начались протесты. Акции политических партий и беспартийных групп были направлены на то, чтобы действующее правительство решило финансовый кризис и ушло в отставку в связи с более широким экономическим кризисом.

В ходе антиправительственных протестов и беспорядков на Шри-Ланке погибли пять человек. По предварительным данным, в общей сложности около 150 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.