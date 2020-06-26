Президент Сербии анонсировал вступление страны в Евросоюз до 2026 года

https://static.news.ru/photo/d674f83a-b7a6-11ea-bddf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александар Вучић/facebook.com

Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что страна вступит в Евросоюз до 2026 года. Об этом политик заявил после переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе.

Конец переговоров с ЕС ожидаю в 2024 году, членство — до 2026 года, — цитирует президента страны национальное телевидение Сербии РТС.

Ранее во время парада Победы в Москве Вучич несколько раз указал на сердце. Позже политик рассказал, что восхитился праздничным мероприятием, а также объяснил свой жест любовью к родине.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Белграде, заявил об отсутствии единства в Евросоюзе. По его словам, пандемия коронавируса показала наличие такой проблемы.