https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор обменялся рукопожатием с матерью наркобарона Хоакина Гузмана Лоэры Марией Консуэло. Это произошло во время визита главы государства в штат Синалоа и, в частности, город Бадирагуато.

Политик подошёл к женщине, находившейся на пассажирском сиденье, отметив, что ей не стоит выходить из машины. Обрадор сообщил матери главы наркокартеля Синалоа, что «получил её письмо». После этого он пообщался с одним из адвокатов наркобарона Коротышки, отмечает Reuters.

MarÃ­a Consuelo Loera PÃ©rez, madre "El Chapo" GuzmÃ¡n, acudiÃ³ a saludar al presidente AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador en su visita a Badiraguato.

VÃ­a @mileniotv pic.twitter.com/IOMhZfKBvs — Azucena Uresti (@azucenau) March 30, 2020

В июле 2019 года суд в США приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гузмана Лоэру к пожизненному тюремному заключению. Мать Коротышки просила американского лидера Дональда Трампа разрешить ей встретиться с сыном, писал NEWS.ru.