Президент Латвии раскритиковал жителей страны за празднование Дня Победы

https://static.news.ru/photo/61f6ccbe-95f4-11ea-82e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edijs Palens/Global Look Press

Патриотизм жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая, поставил под сомнение президент Латвии Эгилс Левитс.

Нужно задуматься, стоит ли людям, которые живут в этой стране и считают себя её патриотами, отмечать этот день, — цитирует его РИА Новости.

Левитс напомнил, что для тех, кто хочет почтить память павших во Второй мировой войне, можно делать это 8 мая. Кроме того, он добавил, что в Латвии, в отличие от Западной Европы, после Победы одна оккупационная власть сменила другую.

Отмечается, что страны Балтии постоянно заявляют, что СССР оккупировал их в 1940 году. МИД РФ отрицает это, называя присоединение Прибалтики к Советскому Союзу актом, соответствующим нормам международного права того времени.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter, что советских балтийских республик никогда не было. Они, подчеркнул дипломат, были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а годы спустя восстановили независимость.