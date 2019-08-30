https://static.news.ru/photo/17d28afc-cba5-11e9-86ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что республики Прибалтики никогда не входили в состав СССР, а были им «оккупированы». Так дипломат ответил на сообщение МИД России о не оправдавшихся надеждах на появление в Европе новых правовых государств после получения независимости Латвией, Литвой и Эстонией.

Здесь никогда не было советских балтийских республик. Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость и теперь являются современными, независимыми и правовыми государствами. Есть ложь, большая ложь и твиты МИД России, — говорится в сообщении Ринкевичса в Twitter .

There has never been such thing as Baltic Soviet Republics, the Baltic States were occupied by the Soviet Union as part of Hitler-Stalin deal, regained independence and now are modern, democratic and rule- of-law states. There are lies, big lies and @mfa_russia tweets https://t.co/tf7aEAmkr0 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 27 августа 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что новый мэр Риги Олег Буров высказался об идее запрета русского языка в детсадах. Комментируя предложение националистической партии «Все Латвии» запретить в стране обучение в детских садах на не государственном языке, он подчеркнул, что детям необходим родной язык, поэтому билингвальное обучение — на русском и латышском — является на сегодняшний день идеальным вариантом.