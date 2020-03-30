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Президент Греции Екатерина Сакелларопулу в связи со сложной экономической ситуацией в стране из-за коронавируса приняла решение перечислить половину своей заработной платы государству.

Президент республики Катерина Сакелларопулу, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране из-за пандемии коронавируса, решила как минимальный знак солидарности в течение следующих двух месяцев внести половину своей заработной платы на специальный счет, — сообщает администрация президента.

На данный момент в Греции подтверждено 1 156 случаев заражения новым типом коронавируса. 38 человек умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, 28 марта представитель Министерства здравоохранения Греции Сотирис Циодрас рассказал о распространении коронавируса в стране. По его словам, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека.