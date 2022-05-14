Президент Финляндии рассказал о намерении позвонить Путину Президент Финляндии рассказал о намерении позвонить Путину

Президент Финляндии Саули Ниинистё / Фото Global Look Press/Kremlin Pool

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о намерении позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину. Его слова приводит газета Hallandsposten. Политик отметил, что отношения Хельсинки и Москвы меняются.

Мы не сможем вернуться к тому, к чему привыкли, но Россия должна быть заинтересована в том, чтобы у нас не было большой напряженности на границе, — сказал Ниинистё.

Он также добавил, что для него перелом в отношениях между двумя странами наступил, когда в конце 2021 года Путин потребовал от НАТО отказаться от продвижения на восток. По мнению Ниинистё, такой подход можно считать нарушением прав Финляндии и Швеции самостоятельно определять свою политику безопасности. «Последней каплей» же стала спецоперация на Украине.

Я не тот человек, который из-за угла делает что-то. Я намерен позвонить ему и сообщить, что ситуация изменилась, как мы оба знаем, — подчеркнул финский президент.

При этом он не уточнил, когда именно состоится звонок.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.