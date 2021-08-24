Президент Эстонии дала неутешительный прогноз по вступлению Украины в НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайлд считает, что Украине нужно минимум 20 лет работы для вступления в Евросоюз. Также, по её мнению, Украина не сможет вступить в НАТО «до возврата своих территорий». Об этом она заявила «Европейской правде».

В качестве примера глава Эстонии указала на серьёзные проблемы в судебной системе, отметив, что она не подходит под требования Европейского Союза. Также эстонский президент заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО до возврата территорий, которые считает своими.

Вам (Украине) понадобится 20 лет работы, пока вы дойдёте до этой готовности, — заявила Кальюлайлд по поводу вступления Украины в ЕС.

На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила, что это «абсолютно точно», и нужно разрешить конфликт.

Ранее сообщалось, что читатели немецкой газеты Die Zeit скептически отнеслись к заявлению Зеленского на «Крымской платформе» о возвращении полуострова в состав Украины. В рамках этой встречи приняли участие 15 стран, российские власти раскритиковали форум: глава МИД Сергей Лавров назвал его «шабашем».