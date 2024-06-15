Президент еще одной страны отказался от участия в конференции по Украине Президент Колумбии отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Густаво Петро

Колумбийский президент Густаво Петро отказался от участия в конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии. На своей странице в X он написал, что на этой встрече будет невозможно обсудить решение российско-украинского конфликта.

Я отменяю свою поездку на встречу в Швейцарию и прошу Европу обсудить, как закончить войну, а не продлить ее, — написал Петро.

При этом колумбийский лидер назвал конференцию в Швейцарии несвободным форумом для обсуждения пути к миру. По его словам, все выводы уже определены.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей принял решение изменить планы и посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии, пишет газета Clarin. По информации журналистов, приехать на саммит главу латиноамериканского государства убедил украинский коллега Владимир Зеленский.

До этого газета La Nacion информировала, что Милей останется в стране на время проведения национальных праздников, а не полетит на мирный саммит по Украине. 21 июня президент Аргентины отправится в Европу, чтобы получить в Мадриде премию за «защиту идей свободы» от испанского Института Хуана де Мариана, предположили авторы статьи.