Президент Центральноафриканской республики встретился с Лавровым

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с президентом Центральноафриканской республики Арканжем Туадерой, на которой обсуждалось укрепление двусторонних отношений между Москвой и Банги.

Стороны также коснулись перспектив сотрудничества в торговле, политике и гуманитарной сфере, передаёт «Политика сегодня». Туадера поблагодарил Лаврова за помощь, которую Россия предоставила ЦАР в борьбе с пандемией. Глава МИД РФ, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы к продолжению сотрудничества.

ЦАР и Россия развивают партнёрство с 2017 года. Нынешний визит Туадеры в РФ стал третьим за последние три года.

6 октября Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщал NEWS.ru. Собеседники выразили обеспокоенность беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта