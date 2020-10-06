Президент Центральноафриканской республики встретился с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с президентом Центральноафриканской республики Арканжем Туадерой, на которой обсуждалось укрепление двусторонних отношений между Москвой и Банги.
Стороны также коснулись перспектив сотрудничества в торговле, политике и гуманитарной сфере,
ЦАР и Россия развивают партнёрство с 2017 года. Нынешний визит Туадеры в РФ стал третьим за последние три года.
6 октября Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщал NEWS.ru. Собеседники выразили обеспокоенность беспрецедентной эскалацией в зоне нагорно-карабахского конфликта
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