Президент Бразилии устроил потасовку с блогером

Фото: IMAGO/Ton Molina / www.imago-images.de / Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару устроил потасовку с блогером Уилкером Леао, который критиковал главу государства и снимал его реакцию на телефон. Отмечается, что после выступления перед избирателями бразильский лидер направился в сторону своего кортежа, где его ждал эмоциональный блогер. На записи видно, что Болсонару изначально сел в свой автомобиль, но через некоторое время вышел из него и попытался отнять телефон мужчины.

Не снимайте это, не снимайте это! Это его право протестовать, но он был невежлив, — выкрикнул присутствующим Болсонару.

Президент резко отреагировал на оскорбления Леао, который назвал его трусом, бездельником и любимцем фракции «казённого пирога». Несмотря на это, после инцидента мужчины поговорили пять минут, а затем Болсонару вернулся в свой автомобиль.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару ранее официально выдвинул свою кандидатуру на второй срок на выборах главы государства. Они намечены на октябрь текущего года. Процедура выдвижения состоялась в воскресенье, 24 июля, в Рио-де-Жанейро. Слоганом своей избирательной кампании Болсонару выбрал фразу «Свобода, правда и вера». В своей речи Болсонару говорил о борьбе с коррупцией, наркотрафиком, о проблемах сексуального образования и легализации абортов.