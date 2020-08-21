Президент Бразилии поднял на руки низкорослого мужчину, приняв за ребёнка

https://static.news.ru/photo/0f51f050-e433-11ea-b51d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raul Pereira/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару 17 августа отправился в Аракажу, штат Сержипи на северо-востоке страны, чтобы посетить энергостанцию и провёл встречу с местным жителями, закончившуюся конфузом.

Во время проходившего на улице разговора президент внезапно поднял на руки стоявшего рядом мужчину. После того, как политику указали на то, что он взял на руки взрослого человека, Болсонару спешно опустил того на землю.

Как пишет издание Explica, инцидент прошёл незамеченным, однако через пару дней видеозапись с ним стала вирусной и собрала миллионы просмотров и тысячи насмешливых комментариев в соцсетях.

Мужчина, которого поднял на руки президент, не выказал смущения инцидентом.

Как писал NEWS.ru ранее, представители Бразильской ассоциации прессы собираются подать в суд на президента страны Жаира Болсонару. Суть претензии сотрудников СМИ заключается в следующем. Во вторник, 7 июля, Болсонару во время пресс-конференции рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией. Таким образом, как заявили в ассоциации, он подверг журналистов опасности.