Президент Азербайджана рассказал о двойных стандартах Запада

Азербайджан долгие годы сталкивался с двойными стандартами со стороны большого числа стран. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, в годы оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении другие государства не хотели называть это оккупацией, хотя все факты были налицо. Подобное сейчас происходит в ситуации вокруг Украины. Главу государства цитирует «Интерфакс Азербайджан».

Многие страны не хотели называть это нарушением территориальной целостности, хотя факт оккупации был очевиден, прекрасно было известно, кто оккупант, а кто подвергся оккупации. Это называется «двойные стандарты» и несправедливость, — сказал Алиев.

По его мнению, подобное происходит в настоящее время между Россией и Украиной. В качестве примера двойных стандартов он привёл разные оценки Запада в ситуации с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Когда мы во время второй карабахской войны освобождали наши земли с помощью беспилотников Bayraktar, зарубежные эксперты и медиа называли эти БПЛА как «смертоносное оружие», а теперь в ходе российско-украинской войны называют этот же беспилотник «ангелом». Вот что значит двойные стандарты, вот что значит несправедливость по отношению к нам, и такова реальность, — подчеркнул Алиев.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Москва болезненно воспринимает поставки турецких ударных и разведовательных беспилотников Bayraktar на Украину. Он связал это с тем, что жертвами этих аппаратов становятся российские военные. Он также отметил, что Россия не поставляет оружие врагам Анкары.