Президент Армении заявил, что хотел бы видеть совсем другие отношения с РФ

Глава Армении Армен Саркисян признался, что хотел бы совершенно других отношений с Россией для его страны. Он видит республику «маленьким, но сильным другом РФ». Об этом президент заявил на телеканале «Россия 24».

В будущем я бы хотел видеть совсем другие отношения между Россией и Арменией. Но для этого, во-первых, мы в Армении должны поменять своё отношение к самим себе. То есть это означает построить маленькое умное государство, у которого есть очень большой и сильный друг — Россия, — рассказал Саркисян в эфире программы Кирилла Вышинского «1/6».

По словам политика, Армения обладает возможностью привозить технологии из разных стран мира, и это может стать одним из направлений тесного взаимодействия с РФ. Он также напомнил о большой диаспоре армян, проживающих в России, и ответил на вопрос, что даёт партнёрство с РФ тем, кто живёт в Армении.

Во-первых, очень такой сложный вопрос, а если бы этого партнёрства не было, была бы Армения или нет. Во-вторых, эти отношения настолько глубоки, что даже обсуждать бессмысленно... Ну, последняя война, где было бы наше будущее, будущее государства, если бы не было России? Ну, детали понятны. Когда бы она закончилась и где бы она закончилась, если бы не было России, — сказал Саркисян.

Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев обратился к мировому сообществу с призывом оказать содействие скорейшему подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. Азербайджан, по словам Гаджиева, должен восстановить девять полностью разрушенных городов. Советник президента добавил, что «армянское общество должно измениться политически, психологически, принять мирное сосуществование с соседями».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.