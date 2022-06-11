Пресс-секретарь Зеленского ответил на слова Байдена о беспечности Киева

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Президент США Джо Байден

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что Киев слишком легкомысленно относился к данным о скором начале российской спецоперации. Как сообщает Liga.net, Никифоров отметил, что в то время Зеленский и Байден несколько раз встречались, потому едва ли можно сказать, что украинский лидер ничего не слышал.

Поэтому фраза «не хотел слышать», вероятно, требует уточнения, — заявил представитель президента Украины.

Никифоров добавил, что Зеленский пытался уговорить Запад ввести превентивные санкции, которые могли бы вынудить Россию отказаться от ее планов. По словам Никифорова, в тот момент как раз в США «не очень хотели слышать» официальный Киев.

В субботу, 11 июня, Джо Байден сказал, что Владимир Зеленский вовремя не прислушался к предупреждениям разведки США. По его словам, украинский президент говорил, что больше доверяет данным своей разведки, которая считала, что спецоперация не планируется.