Байден: Зеленский не хотел слышать о российской спецоперации

Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Джо Байден

Украинские власти не доверяли сообщениям администрации США о том, что Россия может задействовать свои вооруженные силы, заявил американский президент Джо Байден. Он добавил, что не только официальный Киев, но и многие граждане не верили в возможность военных действий, передает агентство Bloomberg.

Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения <...>. Сомнений не было. И [президент Украины Владимир] Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди, — сказал Байден.

Еще с конца прошлого года США, ссылаясь на данные своей разведки, регулярно информировали, что Россия может начать боевые действия на территории Украины. Однако Киев все время сомневался в правдивости такой информации. Президент Зеленский говорил, что больше доверяет украинской разведке, которая убеждала, что никаких рисков нет.

Накануне Зеленский заявил, что Украине пришлось бы защищать свою независимость, даже если бы она вступила в НАТО. Однако, по его мнению, этот процесс происходил бы «по-другому», с меньшим количеством потерь.