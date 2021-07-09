Преследовавший наркоторговцев вертолёт с таможенниками рухнул в море

Вертолёт таможенной службы Испании разбился в море в районе Гибралтарского пролива. Это случилось в ходе операции по преследованию наркоторговцев, сообщает газета Mundo.

Инцидент произошёл в ночь на 11 июля. Его причины неизвестны. Воздушная машина рухнула в воду на расстоянии около 60 километров от берега. На борту находились три члена экипажа, механик погиб в результате крушения.

Представители Гражданской гвардии Испании заявили, что в последние две недели деятельность наркоторговцев в районе активизировалось.

7 июля военный вертолёт Доминиканской Республики разбился на границе с Гаити. Авиакатастрофа произошла в пограничном городе Химани. Воздушная машина участвовала в военной операции, которая была развёрнута властями страны после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

Ранее на Филиппинах разбился военный самолёт С-130 при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Начальник штаба Вооружённых сил Филиппин генерал Сирилито Собехана рассказал, что самолёт не попал на взлётно-посадочную полосу. На борту воздушной машины были 92 человека, включая восьмерых членов экипажа.