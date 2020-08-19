Премьеры РФ и Белоруссии договорились укреплять сотрудничество

https://static.news.ru/photo/a9504144-e248-11ea-9ae9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развивать сотрудничество и работать над снятием ограничений при пересечении общей границы договорились премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Премьер-министры Беларуси и России подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества, — цитирует ТАСС сообщение.

В Минске добавили, что в телефонном разговоре двух премьеров достигнута договорённость о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу. Кроме того, стороны также договорились об оперативном решении всех вопросов в рамках Союзного государства.

Головченко отметил, что все сферы экономики, промышленный комплекс Белоруссии работают в штатном режиме. Он также проинформировал Мишустина о мерах, которые принимает Минск для предотвращения попыток дестабилизации в стране.

Ранее сообщалось, что обнародованы постановления правительства Белоруссии о сложении полномочий перед вновь избранным президентом и указ белорусского лидера Александра Лукашенко о поручении Совету министров продолжить работу до формирования его нового состава. Документы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Как писал NEWS.ru, новый кабмин Белоруссии утверждён 19 августа. В нём сохранили свои посты премьер-министр Роман Головченко, главы МИД, МВД и Минобороны Владимир Макей, Юрий Караев и Виктор Хренин соответственно.