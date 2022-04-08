Премьера Венгрии в Киеве обвинили в намерении стать врагом Украины
Депутат Рады Гончаренко: доказательства по событиям в Буче от Зеленского требовал Орбан
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:11, 10 апреля 2022
Виктор ОрбанФото: IMAGO/Szilard Vörös/EST&OST/Global Look Press
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поступает так, чтобы в Киеве его считали врагом. По его словам, именно Орбан был тем политиком, которого не стал называть президент Украины Владимир Зеленский, но который якобы требовал доказательств по событиям в Буче, сообщает РИА Новости.
Зеленский отказался называть, кто это. А я назову. Это венгерский премьер Виктор Орбан. Орбан делает всё, чтобы остаться для Украины врагом. И мы этого никогда не забудем и никогда не простим, — подчеркнул Гончаренко.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил: один из ведущих европейских политиков попросил его представить доказательства непричастности Украины к событиям в городе Буча. Украинский лидер не раскрыл имя этого политика, при этом Зеленский утвердительно ответил на вопрос, не был ли его собеседником глава правительства одной из стран Европы.