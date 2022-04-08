Премьера Венгрии в Киеве обвинили в намерении стать врагом Украины

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что перестроил ядерные силы страны так, что они стали мощнейшими в мире. На митинге сторонников в штате Северная Каролина он предостерёг Москву от попыток говорить на эту тему, сообщает РИА Новости.

У нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы... Честно говоря, [президент России Владимир]...