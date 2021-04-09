Премьера Норвегии оштрафовали за празднование юбилея

https://static.news.ru/photo/b99d2d28-992c-11eb-acac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг оштрафуют после празднования 60-летия, сообщил представитель полиции полицейского округа Сёр-Эст Уле Сэверуд.

По его словам, председатель правительства, организовав праздник, нарушила законодательство по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Сульберг получит штраф в размере 20 тысяч норвежских крон, — уточнил Сэверуд.

Полиция узнала о нарушении из сообщений СМИ и со слов самой Сульберг. Согласно этим данным, в феврале семья политика дважды собиралась по случаю празднования её юбилея. Всего на мероприятиях оба раза присутствовали более 10 человек, несмотря на ограничения из-за пандемии, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, с 1 апреля изменились правила въезда на территорию Норвегии из-за ситуации с пандемией коронавируса. Согласно нововведениям, лица, сдавшие тест на COVID-19 при пересечении границы, должны дожидаться его результатов в строго определённом месте — на станции тестирования. Нарушителям этого требования грозит штраф.