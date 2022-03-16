Премьер Японии предупредил о трудностях из-за контрсанкций России

Япония как страна экспортер энергии и продовольствия может столкнуться с негативными последствиями от контрсанкций со стороны России. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида, сообщают РИА Новости. Ранее сообщалось, что Япония намеревается отозвать режим наибольшего благоприятствования при торговле с Россией.

Наша страна принимает оперативные и жесткие меры в зависимости от меняющейся ситуации. Россия начала принимать ответные меры. Цены на нефть и газ резко выросли и ударили по потребителям и экономике мира. Распространено мнение, что давление будет и на рынке продовольствия прежде всего на рынке зерна. Наша страна как экспортер энергии и продовольствия может испытать на себе удар", — сказал Кисида.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о том, что Япония намерена снизить свою зависимость от поставок энергоносителей из России. В планы Токио входят инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ) и работа над возобновляемыми источниками энергии.

Евросоюз также намерен постепенно отказываться от покупки у России нефти, газа и угля. Решение сообщества объясняется тем, что оно оказалось в ситуации, когда растут нестабильность, стратегическая конкуренция и угрозы безопасности. Точные сроки отказа от российских энергоносителей пока не называются.