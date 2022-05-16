Премьер Венгрии: поставить Россию на колени можно только на бумаге Премьер Венгрии Орбан: санкции против России эффективны на бумаге

Виктор Орбан / Фото snapshot-photography/F.Boillot/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что санкции против России «эффективны на бумаге». На деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду, заявил он во время своей речи после переизбрания.

Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие «бумажные» политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как «проваливался» тот, кто её вводил, — сказал Орбан.

Ранее Орбан обвинил Брюссель в злоупотреблении властью. По мнению политика, он сокращает полномочия стран — членов Евросоюза и предпринимает попытки навязать Будапешту чуждую идеологию и культуру. Он подчеркнул, что Венгрия не поддастся и останется в организации на протяжении десятилетий.