Премьер Украины обсудил с госсекретарем США восстановление энергоснабжения

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Twitter-аккаунте о встрече с заместителем госсекретаря США Венди Шерман. Они обсудили восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Мы с Венди Шерман обсудили ключевые вызовы, связанные с российскими действиями. Наше внимание сосредоточено на человеческой помощи, восстановлении энергии и финансовой помощи, — заявил Шмыгаль.

Где именно состоялась встреча с госсекретарем США, премьер Украины не стал уточнять.

Ранее глава входящей в холдинг ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко заявил об огромном дефиците генерации в энергосистеме Украины после ударов по объектам энергетики, нанесенных 14 января. По его словам, ряд электростанций вышли из строя из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано, поскольку неизвестно, как долго будут продолжаться работы, сказал он.

Ранее украинцев предупредили, что энергосистема страны в ее нынешнем состоянии не сможет покрыть потребление электроэнергии населением в условиях холодов. 1 января глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что повреждения энергетической инфраструктуры на Украине достигли беспрецедентного уровня. На восстановление энергосистемы уйдут месяцы, если не годы.