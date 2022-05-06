Премьер Украины назвал сумму полученной от Запада помощи Западные страны выделили Украине военную и финансовую помощь на сумму в $12 млрд

Денис Шмыгаль / Фото CNP/AdMedia/Global Look Press

Западные страны с конца февраля выделили Украине военную и финансовую помощь на сумму в $12 млрд. Об этом рассказал на донорской конференции в Варшаве, посвящённой сбору помощи для Киева, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК.

С начала широкомасштабной войны Украина получила более $12 млрд поддержки в виде вооружения и финансовой помощи, — заявил Шмыгаль.

Премьер, выступая в конце апреля в Вашингтоне на круглом столе, который организовал Всемирный банк, сообщил, что в краткосрочной перспективе Украине требуется финансовая помощь, которая превысит сумму в $4 млрд в месяц.

Ранее в государственный бюджет Украины поступила очередная часть грантовых средств — €495 млн, сообщило Министерство финансов Украины. Деньги поступили от доноров Всемирного банка в рамках программы второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления Украины. Это средства от США, Норвегии и Австрии. В ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в размере $500 млн.

В конце апреля на Украину поступило €88,5 млн от Всемирного банка. Минфин пообещал направить их в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных и гуманитарных расходов, а также расходов на здравоохранение и поддержку внутренне перемещённых лиц.