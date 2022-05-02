Власти Украины сообщили о поступлении €495 млн от Австрии, Норвегии и США

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В государственный бюджет Украины поступила очередная часть грантовых средств — €495 млн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины. По словам главы ведомства Сергея Марченко, деньги поступили от доноров Всемирного банка в рамках программы второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления Украины.

Грант в размере €495 млн. Это средства от США, Норвегии и Австрии. В ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в размере $500 млн, — сказал Марченко.

В конце апреля на Украину поступило €88,5 млн от Всемирного банка. Минфин пообещал направить их в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных и гуманитарных расходов, а также расходов на здравоохранение и поддержку внутренне перемещённых лиц.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что Украина запросила $5 млрд в месяц на ближайший квартал на поддержку экономики. По её словам, в эту сумму не входят средства на восстановление инфраструктуры.

В начале марта исполнительный совет МВФ утвердил выделение Украине финансовой помощи в сумме $1,4 млрд. Деньги предназначены в качестве «экстренной помощи» для удовлетворения финансовых потребностей и «нивелирования экономических последствий» происходящих в стране событий.