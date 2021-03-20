Премьер Пакистана заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bcf50328-8974-11eb-b2af-96000091f725_660.jpg Имран Хан Фото: Press Information Department of Pakistan/Handout via Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заразился коронавирусом. Об этом сообщил его специальный помощник по вопросам здравоохранения, регулирования и координации Файсал Султан.

Премьер-министр получил положительный тест на коронавирус и самоизолировался дома, — цитирует РИА Новости Султана.

Помощник уточнил, что 18 марта Хан получил первую дозу китайской вакцины от коронавируса Sinopharm.

Вакцинация от коронавируса началась в Пакистане 3 февраля. Первые 500 тысяч доз этой вакцины поставил в страну Китай 1 февраля. Вторая партия в 500 тысяч доз поступила 16 марта. Вакцина компании Sinopharm разработана на основе инактивированного вируса, одобрена в 16 странах, её эффективность составляет 79,3%.

Управление по контролю за лекарствами Пакистана в январе предоставило Sinopharm разрешение на экстренную вакцинацию. Помимо неё Исламабад одобрил применение «оксфордской» вакцины AstraZeneca и российской «Спутник V».

Всего в Пакистане зарегистрировано более 623 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 579 тысяч — выздоровели, 13,7 тысячи — скончались.

Как писал NEWS.ru, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что заразился коронавирусом. Тестирование выявило инфицирование на 13-й день после того, как медик привился вакциной AstraZeneca Covishield, произведённой в Индии. Он отметил, что эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. Вакцина не позволяет патогену настолько сильно воздействовать на организм, чтобы сделать ход болезни тяжёлым. По словам Ляшко, на текущий день он находится на больничном.