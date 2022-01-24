Премьер-министр Украины заявил, что экономике страны ничего не угрожает

Угрозы функционированию национальной экономики Украины в настоящее время отсутствуют, кроме дезинформационного давления. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, добавив, что действующая программа с Международным валютным фондом (МВФ) будет пересмотрена в феврале. Его слова передаёт «Интерфакс».

Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного, особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут нанести дестабилизацию национальной экономике на сегодня нет, — сказал Шмыгаль по результатам заседания СНБО.

Осенью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране есть все необходимые условия для прохождения зимнего сезона. «Центрэнерго» в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, а также из Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.

Ранее стало известно, что Киев готов закупать энергоресурсы у самопровозглашённых республик Донбасса. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь. При этом министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отметил, что непризнанные республики Донбасса готовы обсуждать подобное предложение.