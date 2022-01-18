Премьер Израиля предрёк эру глобальных пандемий

Человечество даже в случае победы над COVID-19 может столкнуться с другими инфекционными заболеваниями и войти, таким образом, в эру глобальных пандемий. С таким предположением выступил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает «Интерфакс».

Даже если COVID-19 исчезнет, есть вероятность, что мы затем вступим в эру глобальных пандемий, — сказал он.

Бeннет в связи с этим призвал к созданию структуры, которая занималась бы именно решением вопросов пaндемий.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал вакцинировать подавляющее большинство населения планеты — не менее 70% к 1 июля 2022 года. По его словам, главы государств должны ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 и убедиться, что прививается большая часть граждан.

В свою очередь профессор из Университета Аристотеля в греческом городе Салоники Демосфен Сарияннис предположил, что пандемия коронавируса закончится 20 февраля 2022 года. Точную дату Сарияннис предсказал, ссылаясь на специально разработанную математическую модель. Также, по словам учёного, штамм «омикрон» может оказаться последней мутацией COVID-19.