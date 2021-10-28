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Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине

23:11, 28 октября 2021
Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине Михаил Саакашвили Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com /Global Look Press
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Передача экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине или его досрочное освобождение из заключения исключены. Об этом в эфире телеканала «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что всё наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку, — сказал Гарибашвили.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после своего возвращения в страну. В настоящее время он содержится в тюрьме Рустави, где объявил голодовку.

Ранее стало известно, что Саакашвили потребовалось вмешательство реаниматологов.

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