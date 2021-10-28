Премьер Грузии исключил передачу Саакашвили Украине

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Пользователи из разных стран мира в четверг, 28 октября, отмечают неполадки в работе онлайн-видеохостинга YouTube. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Наибольшее число жалоб поступили из США, Канады, Великобритании, Франции и Японии. В 52% сообщений говорится о проблемах с сайтом, у 29% пользователей затруднение вызывает просмотр видео, 19% испытали проблемы при...