Представители России и ОБСЕ встретятся 13 января

Представители России и ОБСЕ проведут встречу 13 января, передает агентство France-Presse со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США. Как ожидается, она будет посвящена ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также контролю над вооружениями.

Российская Федерация и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят Соединённые Штаты, встретятся 13 января, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва 10 января проведут переговоры. Они будут посвящены ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также контролю над вооружениями.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР.