https://static.news.ru/photo/f910a144-73f6-11ea-99d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Многие государства мира нерегулярно предоставляют сведения о вылечившихся от коронавируса гражданах, поэтому ВОЗ прекратила публикацию данных о количестве выздоровевших. Об этом 1 апреля журналистам сообщил официальный представитель организации Тарик Язаревич.

По его словам, за пределами КНР нет единой базы данных из разных источников о том, какое количество выздоровлений от коронавируса на данный момент официально подтверждено.

Не все страны систематически сообщают нам эти данные. Кроме того, для публикаций нужно получить больше эпидемиологических сведений о выработке иммунитета к новому типу коронавируса и найти способы определения полного выздоровления пациентов, — цитирует Язаревича РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. Об этом сообщает оперштаб. Больше всего новых заболевших в Москве — 267, в Коми коронавирус за сутки подтвердился у 32 человек, в Петербурге — у 27, в Московской области — у 15, в Саратовской — у 11.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 860 тысяч человек по всему миру, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выздоровели.