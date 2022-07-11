Предприятия Херсонской области подают коллективные заявки на паспорта РФ

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Работники предприятий Херсонской области подают коллективные заявки на получение российских паспортов. Об этом сообщил в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» глава ВГА Владимир Сальдо.

Трудовые коллективы пишут заявления — мол, хотим всем коллективом оформить гражданство. Выделяют человека, который идёт [в паспортный стол], берет документы и приносит, они на работе заполняют. Только дактилоскопию нужно прийти и сделать в паспортный стол, — рассказал глава военно-гражданской администрации.

По словам Сальдо, количество желающих в регионе оформить российское гражданство увеличивается. Однако технические возможности не позволяют сразу обрабатывать все заявки.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву более тяжелое оружие в ответ на указ президента РФ Владимира Путина о распространении упрощённого порядка получения гражданства на всех украинцев. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, которое «решительно осудило указ».