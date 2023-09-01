Президенту Грузии пригрозили импичментом из-за поездки в Европу Правящая партия Грузии готовит импичмент президенту из-за поездки в Европу

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее визита в Европу. Глава партии Ираклий Гарибашвили в ходе брифинга, трансляция которого велась в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) подчеркнул, что президент посетила Европу без получения соответствующего разрешения от правительства страны.

Саломе Зурабишвили обвиняется в грубом нарушении Конституции Грузии, — сказал Гарибашвили.

Стоит отметить, что для импичмента в Грузии необходимо 100 голосов от депутатов парламента. Партия «Грузинская мечта» имеет в парламенте всего 84 голоса.

Зурабишвили ранее объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за рейсов в Россию. Политик призвала граждан тоже перестать пользоваться услугами перевозчика и назвала возобновление прямого авиасообщения неприемлемым для большинства грузин.

Помимо этого, она раскритиковала слова депутата грузинского парламента Ираклия Кобахидзе о том, что с приближением туристического сезона в стране начнется новая волна ксенофобской кампании. Президент заявила, что не позволит ему критиковать грузинский народ, который почти полгода принимает мигрантов из России.