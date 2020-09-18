Правозащитники сообщили о 310 задержанных на акции протеста в Минске

https://static.news.ru/photo/4e6fd54a-faa4-11ea-93fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске по меньшей мере 316 участников акции протеста оппозиции. Об этом сообщил белорусский правозащитный центр «Весна».

Подавляющее большинство задержанных — женщины. Правозащитный центр опубликовал на своём сайте список имён и уточнил, что информация обновляется.

По данным правозащитников, одна из задержанных, Инна Ромашевская, является сотрудницей посольства Великобритании в Минске. О наличии у неё дипломатического статуса сведений нет.

Отмечается, что милиция уже освободила пожилую участницу акций протеста белорусской оппозиции Нину Багинскую. Кроме того, один из сотрудников УВД Ленинского района Минска сказал собравшимся у здания родственникам и друзьям задержанных, что их освободят в течение трёх часов.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов — 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях. Они считают, что итоги голосования, согласно которым победу в выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционер Павел Латушко обратился в Следственный комитет республики с просьбой о возбуждении уголовных дел по сообщениям об избиении силовиками протестующих. В ведомстве отказали, сославшись на отсутствие конкретных сведений о подобных инцидентах.