https://static.news.ru/photo/cced5e58-31c6-11ea-a82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Озвученные администрацией президента США Дональда Трампа предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта противоречат международному праву и не способствуют достижению мира на Ближнем Востоке, заявили в правозащитной организации Amnesty International.

По мнению правозащитников, нельзя заблуждаться насчёт того, что изложенный в сделке принцип обмена территориями, «предполагает дальнейшую аннексию палестинской территории».

В течение более чем полувековой оккупации [палестинских земель] Израиль закрепил систему дискриминации в отношении палестинцев, отрицая их основные права, — говорится в заявлении главы департамента Ближнего Востока и Северной Африки организации Филипа Лютера.

Он подчеркнул, что эта сделка выступит в качестве одобрения «жестокой, противозаконной политики».

Организация обратилась к международному сообществу с призывом отвергнуть предложения главы США, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация будет содействовать палестино-израильскому урегулированию, используя резолюции Совбеза. Своё заявление он сделал после того, как в Белом доме обнародовали условия мирного плана США, называемого «сделкой века».