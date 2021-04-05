Ведущая грузинского ТВ сообщила, что Познеру 116 лет

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Телекомпания «Пирвели» («Первое») показала сюжет, в котором отмечалось, что российский тележурналист Владимир Познер якобы родился в 1905 году.

Таким образом, если верить грузинскому телеканалу, ведущему в настоящее время 116 лет. Позднее пользователи социальных сетей выяснили, что авторы сюжета спутали его с русским и французским поэтом и журналистом Владимиром Соломоновичем Познером, жившим с 1905 по 1992 год.

Интернет-пользователи назвали произошедшее позором, отметив, что грузинские журналисты «даже поисковыми системами пользоваться не умеют», передаёт ВЗГЛЯД.

Ранее Познер рассказал NEWS.ru о том, что обязательно посетит Грузию с повторным визитом, несмотря на протесты местного населения.

Журналист покинул территорию Тбилиси после протестов в грузинской столице. Об этом сотрудники местного Первого канала рассказали 1 апреля. Ведущий прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля. Однако возле гостиницы, где поселился Познер, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны. В качестве одной из причин называется то, что он якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.